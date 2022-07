Begraafpark Zuylen opent eigen pauwenverblijf: ‘De dieren verzachten het verdriet’

BREDA – Begraafpark Zuylen heeft vanaf vandaag bijzondere nieuwe ‘bewoners’. Zuylen opent namelijk een pauwenverblijf. “De dieren geven bezoekers een gevoel van vertedering en verwondering, om zo het afscheid van een dierbare draaglijker te maken. Een pauwenverblijf op een begraaflocatie past bij het innovatieve karakter van Zuyle”, stelt Zuylen. Zo werd in het park tegelijkertijd een boomkunstwerk onthuld en opende de uitvaartverzorger een vierde afscheidskamer.

Het idee voor een pauwenverblijf aan de Tuinzigtlaan 11 komt van Manager Crematorium Yvette Langbroek. Met dank aan een bijzondere herinnering uit haar jeugd. “Ik kwam weleens bij een begraafplaats met pauwen in de buurt. De dieren fascineerden me. Jaren later inspireerde het me voor dit pauwenverblijf. Het is toch mooi als we dieren in ons park hebben?”, zegt Langbroek. “Ze verzachten het verdriet.”

De symboliek van de pauw past perfect in de context van een begraafpark. De vogel staat van oudsher symbool voor onsterfelijkheid, als het dier dat de verbinding legt tussen hemel en aarde. Bovendien staat een pauw voor schoonheid, kleur en uitbundigheid. Dat past perfect bij het begraafpark, stelt Langbroek. “We willen dat het begraafpark uitnodigt om er een wandeling te maken.”

De pauwen vinden was geen probleem. En de huisvesting van deze trotse dieren? Daar bleek een duurzame oplossing voor. “We hebben op ons park een mooie laan met kastanjebomen waarvan er zeven ziek waren. Die moesten gerooid worden. Als we daar nu eens planken van maken, bedachten we ons. Daarna hebben we de leerlingen van de bouwschool, vroeger onze buren, gevraagd of zij van die planken een verblijf wilden maken.”

Boomkunstwerk

Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels hebben de kastanjebomen een tweede leven gekregen in de vorm van het pauwenverblijf. Voor een andere zieke boom werd ook een nieuwe bestemming gevonden. Daarvan is een boomkunstwerk gemaakt in de vorm van twee handen die elkaar aanraken. Langbroek: “In het begraafpark wil je elkaar zo lang mogelijk vasthouden. Hiervandaan en vanuit de hemel. Dat is de symboliek. Hans Nijmeijer heeft het voor ons gecreëerd.”

De boomkunstenaar van Boomkunst uit Ambt Delden heeft de boom ter plekke bekeken en is toen met het idee van Zuylen aan de slag gegaan. “Ik had mijn eigen gevoel bij het idee: handen die nog wel contact hebben, maar die elkaar loslaten. Het leven is eindig. We zullen dat moeten accepteren. Ik wilde dat tot uiting laten komen en ben er erg tevreden mee.” Het kunstwerk benadrukt het innovatieve en duurzame karakter van Zuylen. Daarbij hoort ook de opening van de vierde afscheidskamer in het hoofdgebouw van Zuylen. Die biedt plaats aan tien tot vijftien personen en speelt in op de toenemende behoefte een afscheid te kunnen organiseren naar ieders wens.

“Een uitvaart wordt steeds persoonlijker. Daarom hebben we een nieuwe kamer gecreëerd, volledig gefaciliteerd en ingericht”, verklaart Marc van Es, Hoofd Uitvaartverzorging bij Zuylen. “Het is een kleine huiskamer met onder andere een bank en tafels. Ideaal voor mensen die zich te geconfronteerd zouden voelen met de overledene bij een opbaring thuis of de ruimte er niet voor hebben. In onze afscheidskamers kun je de rouwervaring 24 uur per dag met elkaar delen in een privé-omgeving.”