Code oranje van kracht: ‘Let op jezelf en de mensen om je heen’

BREDA - Om 11.00 uur is code Oranje van kracht gegaan. Het KNMI is opgeschaald van code geel naar code oranje voor onder andere Noord-Brabant vanwege de zeer hoge temperaturen.

"In het midden en zuiden geldt vanaf het einde van de ochtend tot in de avond code oranje voor zeer hoge temperaturen, met maximumtemperaturen van 38-39°C", laat het KNMI weten. "In het noorden zijn vanmiddag temperaturen van 32-36°C mogelijk, hiervoor geldt code geel. Tevens is ook het nationaal hitteplan actief. (Extreme) hitte kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Met name voor ouderen, kleine kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid maar ook voor gezonde mensen."

De Bredase handhaving waarschuwt Bredanaars voor de hitte. "Let op jezelf en op de andere mensen om je heen! Laat geen kinderen en dieren achter in de auto", roepen zij op.

Hitterecord

Het hitterecord ligt op 40.7 graden, gemeten op 25 juli 2019 in Gilze Rijen. Voor De Bilt staat het record op 37.5 graden, ook op dezelfde dag als het nationaal record. Vandaag komen we dus in de buurt van beide records, maar het eventueel breken ervan zal erg krap worden. De kans dat we een nieuw nationaal en/of officieel hitterecord kunnen noteren is 30 procent, stellen de meteorologen van Weeronline.

Morgen wordt de warmte verdreven. In het oosten kan het dan nog 30°C worden.