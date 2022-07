Zwembaden onder druk door personeelstekort: ‘Gaat Breda kopje onder in de hitte?’

BREDA - Het is heet in Breda, maar bij de zwembaden piept en kraakt het. Zowel Wolfslaar als de Kuil heeft moeite met het vinden van voldoende personeel en vrijwilligers. D66 heeft vragen gesteld aan het college over hoe Breda zich voorbereid op de zomer.

Bredanaars zijn vandaag massaal op zoek naar manieren om af te koelen. De zwembaden en zwemplassen in de gemeente zijn daarvoor populaire bestemmingen. Maar die staan wel onder druk. Zo heeft de Kuil een groot tekort aan badmeesters, en moet ook Wolfslaar beroep doen op Bredanaars om bij te springen vanwege een personeelstekort.

Bij de Galderse Meren zorgt grote drukte vaak voor problemen. Die moeten regelmatig volledig worden afgesloten wanneer het vol is.

D66 wil van het college weten hoe Breda zich voorbereid op zomerse, hete dagen. Zo wil de partij weten of het personeelsprobleem ook speelt bij de Galderse Meren, Waterdonken of de Asterdplas. “Hoe wordt er voorkomen dat door drukte de Bredase waterplassen worden afgesloten? Wat gaat u concreet doen om de drukte zoals die van afgelopen weekend beter te spreiden?”

“Tot slot, wat is de stand van zaken wat betreft de extra zwemplekken (zoals die bij de plas bij Bavel) die er moeten komen in Breda, gaat daar wel voldoende toezicht zijn als dat nu al bij bestaande locaties lastig is? Zijn er eventuele nieuwe ontwikkelingen?”