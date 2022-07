Ruim 37 graden, maar Brand Parkies in het Valkenberg gaat gewoon door

BREDA - Brand Parkies hoopt iedere dinsdagavond op mooi weer, maar deze dinsdagavond belooft het wel een érg tropische editie te worden. Het zal bij aanvang van het concert nog steeds zo’n 37 graden zijn.

In Park Valkenberg wordt vanmiddag gewerkt aan de opbouw van Brand Parkies. Ondanks de extreem hoge temperaturen, gaat de concertreeks die iedere dinsdagavond in het park plaatsvindt gewoon door. Het voorprogramma start vanavond om 19.00 uur. De voorspelling is dat het op dat moment 38 graden is. Om 20.15 uur komt het hoofdprogramma op het podium: A Band Called Friday. Op dat moment is de verwachting dat het nog steeds zo’n 37 graden is.

Brand Parkies

Brand Parkies is de concertreeks waarbij artiesten vier avonden optreden in de stadsparken in Roosendaal, Bergen op Zoom, Dordrecht en Breda. In Breda zijn de concerten altijd op dinsdagavond. Komende weken staan Handsome Poets, Radio Negra en Dragonfruit op het programma. Vorige week werd de concertreeks afgetrapt met Straatwaarde. Het was die avond enorm druk in het Valkenberg.