De vier vogels van Linda kwamen ineens niet meer thuis: ‘Ze moeten door iemand zijn gevangen’

BREDA - Het is een bijzonder gezicht: De vier ‘freeflight’ Pyrrhura’s van Linda. Het zijn papegaaien die getraind zijn om vrij rond te vliegen. Maar sinds 10 juli kwamen haar vier vogels ineens niet meer thuis. Linda is bang dat ze zijn gevangen door iemand die dacht dat ze ontsnapt waren, maar niet op zoek is gegaan naar de eigenaar.

De Bredase Linda heeft vier Freeflight vogels: Pyrrhura’s. Dat zijn papegaaiachtigen die getraind zijn om vrij rond te vliegen. Maar sinds 10 juli zijn de vier vogels ineens niet meer thuis gekomen. “Dat is erg raar aangezien het er vier tegelijk zijn”, legt Linda uit. “Mocht er iets met één gebeurt zijn zouden de andere gewoon thuis komen.

Ze weten alle vier de weg en komen wel eens vaker apart van elkaar eventjes langs huis. Wij weten zeker dat iemand de vogels heeft gevangen.”

Linda verwacht dat de vogels gevangen zijn met goede bedoelingen. “Iemand kan gedacht hebben dat ze ontsnapt waren. Maar het is iemand die vervolgens ook niets heeft ondernomen om de eigenaren te vinden en de vogels dus maar zelf heeft gehouden. Dit kan toch niet zomaar. Wij missen onze vogels heel erg.”

Met een oproep op sociale media hoopt Linda haar vogels terug te krijgen. “Mocht degene die de vogels heeft dit lezen, maar uit schaamte niks durven te zeggen. Dan kunnen ze de vogels vrij kunnen laten op de plek waar ze ze hebben gevonden. Of in de buurt Achter Emer in Breda.” De vogels vinden dan vanzelf hun weg terug naar huis.