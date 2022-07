‘Man in Breda aangehouden voor betrokkenheid bij dood verdronken man Gent’

BREDA - Een 25-jarige man is maandag in Breda aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dood van en 53-jarige man in Gent. Het slachtoffer werd van een brug ‘gejonast’ en verdronk.

De 25-jarige man is afkomstig uit Goes, en werd maandag opgepakt in Breda, meldt de NOS. Hij is inmiddels verhoord, en België heeft gevraagd om zijn overlevering.

Jonassen

Nabij de Gentse Feesten kwam zondagochtend een 53-jarige man om het leven. Uit camerabeelden bleek dat hij het water in was gejonast door twee mannen. De man verdronk en overleed ter plaatse.