Zien: De Haven vult zich met opblaasflamingo’s en zwembaden tijdens Breda Drijft

BREDA - Breda Drijft is weer terug in de Bredase Haven. Het water is weer gevuld met opblaasflamingo’s, opblaaseenhoorns en zwembaden vol Bredanaars die al dobberend genieten van de vele optredens. Zo was het om 14.00 uur Bizzey die ervoor zorgde dat de sfeer er aan het begin van de middag meteen goed in zat.

Oorspronkelijk was de organisatie van plan om niet één, maar twee dagen Breda Drijft te organiseren. Maar daar zijn ze van terug gekomen. “We gaan er nu één spetterende dag van maken”, vertelde Bram Bul al eerder aan BredaVandaag. En dat maakt het evenement vandaag meer dan waar. Met ideaal weer, zonnig en zo’n 25 graden, is de sfeer opperbest in en rond de Haven van Breda.

Op de drie podia treden de gehele middag verschillende artiesten op. Zo was het om 14.00 uur Bizzey die het podium betrad. Niet alleen vanaf het water wordt genoten van de muziek en de goede sfeer. Ook vanaf de Hoge Brug en de Prinsenkade trekt Breda Drijft vanmiddag veel bekijks.

Breda Drijft duurt vandaag tot 19.00 uur, waarna er een afterparty is bij BAAI. In totaal verwacht de organisatie zo’n tweeduizend bezoekers.