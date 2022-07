Dion Malone transfervrij naar Karmiotissa FC

BREDA - NAC heeft besloten mee te werken aan een overstap van Dion Malone naar Karmiotissa FC. De verdediger verlaat de club transfervrij.

Dion Malone trekt de deur bij NAC achter zich dicht. De 33-jarige verdediger maakt transfervrij de overstap naar Karmiotissa FC. Malone beschikte in Breda nog over een contract voor één jaar. In goed overleg hebben beide partijen echter onlangs uitgesproken dat het beter is om uit elkaar te gaan.

Malone kwam in 2020 bij NAC terecht, de club hengelde hem destijds ook transfervrij binnen. In twee jaar tijd speelde de verdediger 74 wedstrijden voor de Bredanaars.