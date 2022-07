Vrijheidsboom van Jennifer Tee in Valkenberg park is af

BREDA - Oplettende bezoekers van het Valkenberg hebben het vast al gezien. Het kunstwerk dat is gemaakt met Artikel 1 uit onze grondwet als inspiratiebron is klaar. Het is een ontwerp van kunstenaar Jennifer Tee.

Het kunstwerk dat is gemaakt met Artikel 1 uit onze grondwet als inspiratiebron is af. Vandaag werd het kunstwerk officieel geopend door de kunstenares zelf, wethouders Boaz Adank en Marike de Nobel en een hele enthousiaste groep peuters van dansschool Djazzle die speciaal voor de opening een vrijheidsdans opvoerden.

In september vorig jaar werden de stemmen geteld en bleek het ontwerp van Jennifer Tee bij de meeste Bredanaars de favoriet te zijn. De Vrijheidsboom van Jennifer Tee staat symbool voor vrijheid en verbinding.

Twee begrippen die goed passen bij de essentie van de eerste regel van onze grondwet, maar ook bij Breda. Immers werd de grondslag voor deze wetgeving in 1564 in Breda gelegd door Willem van Oranje. Hij sprak toen uit dat heersers niet zouden mogen beslissen over de levensovertuiging van hun onderdanen.

Zusterstad Yangzhou

Aanleiding voor de komst van het werk was ook de stedenband van Breda met de Chinese zusterstad Yangzhou. De zusterstad schonk Breda een paviljoen dat in het Valkenberg een plekje zou krijgen. De Bredase raad wilde naast het geschenk ook aandacht voor de mensenrechtensituatie in China.

Het stadsbestuur besloot daarop plaats te maken voor een artikel 1-kunstwerk in het park.

Vrijheidsboom



De Vrijheidsboom van Jennifer Tee is een boomvorm, die samengesteld wordt uit honderden bakstenen klinkers in verschillende kleuren die zijn verrijkt met bladmotieven. Het werk ligt in het gras en stelt zich zo op een bescheiden manier op in het park.

De vorm lijkt op een wortelstelsel en verwijst naar de manier waarop bomen communiceren en elkaar sterk houden. Het kunstwerk verwijst ook naar de ‘Vrijheidsboom’, die in de 18de eeuw een symbool was voor vrijheid en democratie.