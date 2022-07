Hoge parkeerdruk in Brabantpark: Betaald parkeren in tientallen straten

BREDA - De gemeente Breda is van plan om betaald parkeren in te voeren in een groot deel van Brabantpark. Die maatregel is volgens de gemeente nodig omdat de parkeerdruk in de wijk zeer hoog is, en met de ontwikkeling van onder andere nieuwbouwprojecten bij de Tuinen van Genta en Hero zal die druk enkel toenemen. De voorbereidende activiteiten voor de invoering van het gereguleerd parkeren zijn inmiddels gestart.

In verschillende delen van Brabantpark ligt de parkeerdruk hoger dan 90 procent. Dat geldt onder andere ten westen van de Beverweg en in de edelstenenbuurt. In de edelstenenbuurt wordt veel overlast ervaren van auto’s van mensen die bij Avans Hogeschool moeten zijn. “Met de regulering van het gebied rond de Koraalstraat wordt gehoor gegeven aan de al lang bestaande en veelvuldig geuite wens van bewoners aldaar om de overlast die zij ervaren te reduceren”, laat de gemeente weten.

Met de invoering van betaald parkeren in de wijk sorteert de gemeente ook voor op parkeerdruk die in de toekomst verwacht wordt. “Ontwikkelingen in de nabije toekomst zoals de bouwontwikkeling Tuinen van Genta, de aanleg van de snelfietsroute door Brabantpark, de aanpassingen aan de Beverweg, de ontwikkelingen in het plangebied Hero en het herontwikkelen van de Lovendijkstraat zullen de parkeerdruk verder doen toenemen”, aldus de gemeente.

Voorgesteld wordt om het gedeelte Brabantpark tussen Wilhelminasingel, Teteringsedijk, Hoogeind, Hooghout, Topaasstraat en Claudius Prinsenlaan, aan te wijzen waar maximaal gereguleerd parkeren kan komen. (zie afbeelding boven)

Er zal een klankbordgroep worden geformeerd die kan bijdragen aan de advisering voor het Aanwijzingsbesluit parkeren en parkeerbelasting van het college tot invoering van gereguleerd parkeren. Pas na dit aanwijzingsbesluit kan betaald parkeren worden ingevoerd.