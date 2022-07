Herinrichting fietspaden Brabantpark: Mgr De Vetstraat wordt een fietsstraat

BREDA - Breda werkt aan een hoogwaardige fietsroute langs de St. Ignatiusstraat, Robijnstraat en Mgr. De Vetstraat. Zo wordt het deel tussen de Wilhelminasingel en Brabantplein tweerichtingenfietspad. Bredanaars kunnen in september op het voorlopig ontwerp van de fietsroute reageren. Dan verschijnt het op planbreda.nl.

Het voorlopig ontwerp voor de fietsroute langs de St. Ignatiusstraat, Robijnstraat en De Mgr. Vetstraat is klaar. Zo wordt het deel tussen de Wilhelminasingel en Brabantplein een tweerichtingenfietspad. Daarvoor vervallen hier 26 parkeerplaatsen. Er komt een ruime wachtplek bij de bushalte ter hoogte van de BUas, waardoor studenten niet meer op het fietspad hoeven te wachten. De Robijnstraat en de Mgr. De Vetstraat worden fietsstraten en sluit straks aan op de fietsstraat Heusdenhoutsestraat.

Carla Kranenborg – Van Eerd, wethouder mobiliteit: “Met het nieuwe fietspad langs de St. Ignatiusstraat, Robijnstraat en de Mgr. De Vetstraat maken we de veelgebruikte fietsroute tussen Breda en Tilburg veiliger, compleet en comfortabeler. Zo wordt fietsen een comfortabel alternatief en biedt het je meer mogelijkheden hoe je van a naar b wilt gaan.”

De werkzaamheden per straat:

Mgr. De Vetstraat

Het verkeer op de Mgr. De Vetstraat rijdt vaak harder dan de toegestane 30 km per uur. De weg wordt daarom smaller gemaakt en ingericht als fietsstraat, zodat het verkeer wordt afgeremd. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Er komt een plateau op het kruispunt Gastakker om het verkeer af te remmen en in het midden een lichte verhoging. De fietsstraat krijgt dezelfde uitstraling als de Heusdenhoutsestraat. Er komt meer groen langs de rijbaan.

Robijnstraat

De in- en uitgang van de parkeerterrein bij het winkelcentrum Brabantplein wordt verplaatst naar de Mgr. Leijtenstraat. De Robijnstraat krijgt deels een lichte verhoging in het midden van de rijbaan, net als bij de Mgr. De Vetstraat. De fietsroute sluit aan op het fietspad van de Beverweg.

St. Ignatiusstraat

Aan de zuidkant van de St. Ignatiusstraat komt een tweerichtingenfietspad. Daarvoor vervallen 26 parkeerplekken. De bushaltes zuid- en noordzijde van de Ignatiusstraat bij de BUas worden langer en krijgen meer comfort, beschutting en capaciteit.

Reageren

Het voorlopig ontwerp staat vanaf september op www.planbreda.nl. In september volgt een informatieavond voor belangstellenden en kan iedereen op het ontwerp reageren. Naar verwachting gaan de werkzaamheden eind 2024 beginnen.

De fietsroute is onderdeel van de stedelijke en regionale route naar de oostkant van Breda, richting Rijen en Tilburg (F58 Breda - Tilburg). De gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze / Rijen, Tilburg en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de fietsroute F58. Afgelopen jaren zijn in de gemeente Breda de Tilburgseweg (2020), Heerbaan (2020) en de Heusdenhoutsestraat (2018) al aangepakt als onderdeel van de route.