Wonen in de Barones: Plan voor ruim 200 appartementen boven de Koopman

BREDA - Als het aan eigenaar Kroonenberg Groep ligt, kunnen er in de toekomst Bredanaars wonen op de locatie van de voormalige V&D. De eigenaar van de Barones wil graag 200 tot 250 appartementen realiseren in de verdiepingen boven de Koopman.

Wonen in de Barones op de locatie van de voormalige V&D. Dat kan als het aan de eigenaar van de Barones ligt realiteit worden. Er is immers veel winkelruimte en veel leegstand in de Bredase binnenstad. Kroonenberg Groep, de eigenaar van de Barones, is daarom van plan om de verdiepingen boven de Koopman om te bouwen tot appartementen. “Ons plan is om daar zo’n 200 tot 250 appartementen te realiseren. Dat gaat dan om huurappartementen, met starters als doelgroep”, licht Paul Bremmer van Kroonenberg Groep toe.

Woensdagavond hield Kroonenberg Groep een participatieavond voor omwonenden en ondernemers. Daar werden de plannen toegelicht, en konden de aanwezigen hun mening geven. Ook is Kroonenberg Groep al in contact met een projectgroep van de gemeente Breda. “We staan momenteel nog helemaal aan het begin van het proces. We hebben nog geen concreet uitgetekend plan liggen, en kunnen ook nog niets zeggen over de tijdlijn”, aldus Bremmer. “Met de input van de participatieavond en vanuit de gemeente gaan we weer terug naar onze architect en ontwikkelaar. Wel kan ik al zeggen dat de gemeente Breda enthousiast is over het plan om meer woningen toe te voegen aan de Bredase binnenstad. Dus dat is een mooie eerste stap.”