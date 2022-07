Een circus met dieren zielig? ‘Voor ons zijn de circusdieren als familie!’

BREDA - Dit weekend strijkt Circus Bossle neer in Breda. Dat het Duitse familiecircus nog dieren gebruikt, is tegen het zere been van de lokale Partij voor de Dieren. Maar tourneemanager Anton Werkman is het niet eens met de kritiek van de partij. “Ik nodig ze van harte uit om eens te komen kijken achter de schermen. Wij zorgen echt goed voor onze dieren.”

Wilde dieren zoals olifanten en leeuwen zijn in Nederland verboden in het circus. Maar andere dieren zoals kamelen, pony’s en geiten zijn wel nog toegestaan tijdens optredens. Die dieren zijn dan ook terug te zien in de shows van Circus Bossle. De beroemde Duitse circusfamilie Bossle reist al jaren met hun familiecircus door Nederland. Van vrijdag 22 juli tot en met zondag 7 augustus strijkt het circus neer in Breda. De grote circustent wordt opgebouwd in de Westertuin in Westerpark.

Partij voor de Dieren is niet blij met het gebruik van dieren in de shows van het circus dat komende weken in Breda staat. Maar van de kritiek op het gebruik van de dieren wil Anton Werkman niets weten. “Ik nodig Partij voor de Dieren van harte uit om bij ons achter de schermen te komen kijken. Ik ben ervan overtuigd dat ze hun mening dan zouden veranderen.”

Volgens Werkman gaat het circus op speelse wijze met de dieren om. “We trainen ze op basis van beloning. Er is geen druk, en al zeker geen sprake van mishandeling. Ik begrijp dat er circussen zijn geweest die niet goed met hun dieren omgingen. Maar ik vind niet dat je alle circussen over één kam kan scheren. Wij gaan echt goed met de dieren om.” Werkman benadrukt dat Bossle een familiebedrijf is. “Wij leven 24/7 met onze dieren, net zoals veel Bredanaars thuis een kat of een hond hebben. We hebben echt liefde voor onze dieren.”

Ook lange reizen in kleine hokjes, komen bij Bossle volgens Werkman niet voor. “We staan altijd minimaal 2 tot 3 weken op dezelfde plek, en reizen nooit verder dan 50 kilometer. Dat doen we juist om het voor onze dieren aangenaam te houden.”