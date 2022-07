Smaakmaker Lucienda Dap: ‘Durf keuzes te maken vanuit je hart’

BREDA – De gemeente Breda en Breda Marketing hebben ‘inspiratiebron voor velen’ Lucienda Dap benoemd tot Bredase Smaakmaker. Met haar Activeringshuis hielp Lucienda met haar team in vier jaar tijd al 450 mensen om hun talenten te ontdekken en een baan te vinden.

Als geen ander weet Lucienda hoe moeilijk het is om keuzes te maken als je jong bent. Ook zij had wel een paar jaren én de nodige hulp nodig om te ontdekken wat ze echt wilde. “Er was altijd wel iemand die mijn kwaliteiten zag. Nu wil ik diegene zijn en doe ik met het Activeringshuis hetzelfde voor anderen. Ik zie talenten die ze zelf nog niet zien.”

Op zoek naar drijfveren

Lucienda gaat met (meestal) jongeren aan de slag met talentenmeting, workshops en sportactiviteiten om gaandeweg te ontdekken wat hen drijft. “De grootste les die we willen meegeven is: durf keuzes te maken vanuit je hart.”, zegt Lucienda. “We helpen alleen mensen die écht gemotiveerd zijn, want uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Wij geven alleen een duwtje in de juiste richting, zodat ze de studie of baan vinden waarvan hun hart een sprongetje maakt.”

“Baanbrekend werk”

Wethouder Arjen van Drunen: “Lucienda is door haar baanbrekende werk wat mij betreft een echte Smaakmaker voor Breda. Ze gaat samen met jongeren op zoek naar hun talenten. Ze laat jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Op deze manier zorgt ze ervoor dat jongeren niet langer langs de zijlijn staan, maar midden in de samenleving. Jongeren weten hun krachten daardoor beter te benutten zodat ze kunnen excelleren. Met haar werk is zij een inspiratiebron voor velen.”

Kleur en smaak aan Breda

Sinds vier jaar benoemen de gemeente Breda en Breda Marketing jaarlijks een aantal Bredanaars tot Bredase Smaakmaker omdat zij kleur en smaak toevoegen aan de stad. Smaakmakers zetten zich in voor anderen en maken van Breda een mooiere plek. Smaakmakers worden door iemand uit hun omgeving genomineerd. Een vakjury (bestaande uit verschillende Bredanaars vanuit sport, cultuur, vrijwilligerswerk, etc.) beoordeelt alle nominaties en beslist wie er tot Smaakmaker wordt verkozen.

Het verhaal van Lucienda is te lezen op www.bredasesmaakmakers.nl. BredaNu maakt een documentaire over haar.