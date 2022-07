Elkaar ontmoeten en samen genieten op de buurtcamping in de Hoge Vucht

BREDA - De Buurtcamping in de Hoge Vucht is vandaag van start gegaan. Van vrijdag tot en met zondag genieten Bredanaars bij Sportpark ‘t Kadijkje van de camping in de wijk.

De Buurtcamping viert haar 10e jubileum deze zomer. Wat in 2013 begon in Amsterdam is inmiddels een landelijk initiatief in meer dan 50 buurten verspreid over heel Nederland. Buurtbewoners bouwen samen de camping op, organiseren activiteiten en leren elkaar tijdens een ontspannen vakantie beter kennen. Dat gebeurt ook in de Hoge Vucht. Daar opent wethouder Arjen van Drunen om 16.00 uur officieel de buurtcamping.

Wat is De Buurtcamping?

Tijdens De Buurtcamping wordt een plek drie dagen lang omgetoverd tot een gezellige camping. De camping wordt bewoond door alle mensen die de buurt rijk is. “Door samen de camping op te bouwen of een potje te badmintonnen, leren buurtbewoners elkaar tijdens een ontspannen vakantie in eigen park beter kennen”, legt de organisatie uit.

De Buurtcamping landt deze zomer in Noord-Brabant in zeven buurten, waarvan twee in Breda. Van 26 tot en met 28 juli vindt de buurtcamping Kesteren plaats.