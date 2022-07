Breda ontvangt bijna 600.000 euro voor extra activiteiten op en rond scholen

BREDA - Minister Wiersma van Onderwijs heeft Breda geselecteerd als een van de voorloper-gemeenten op het gebied van Rijke Schooldag. Breda ontvangt daarom bijna 600.000 euro om wekelijks 2000 kinderen te bereiken met de verlengde schooldag. Met het gevarieerde aanbod van extra activiteiten wordt de kansenongelijkheid verkleind.

In Breda vormen de gemeente Breda, INOS, Stg. Katholiek Onderwijs Breda, Markant Onderwijs, PCPO Midden-Brabant, SIPO, Libréon, Surplus, Nieuwe Veste en Breda-Actief de coalitie. Samen bieden zij nu al extra activiteiten op of rond de school aan. Denk aan naschools sporten, doorstroomprogramma’s van PO naar VO en bijvoorbeeld het project ‘Ontdek je talent’. Met dit programma werken meer dan 1200 kinderen aan hun taalvaardigheid, zelfvertrouwen en brede ontwikkeling. Het ministerie ziet dit als een goed voorbeeld, en investeert daarom in de Rijke Schooldag in Breda.

Breda ontvangt een startbedrag voor schooljaar 2022-2023 van 586.000 euro. Ook in het tweede en derde jaar kunnen de geselecteerde coalities op een financiële ondersteuning rekenen. Dit bedrag is bedoeld om het huidige naschoolse aanbod uit te breiden en kennis te delen om te komen tot een uiteindelijke aanpak die breed gedeeld kan worden.

Nicole van Son licht namens schoolbesturen Breda de toekenning toe: “We werken samen al langer aan het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Dat streeft iedere afzonderlijke organisatie in deze coalitie al na. Maar door een structureel aanbod te bieden en een lerend netwerk te vormen, zijn we ervan overtuigd dat we nog verder komen. We willen oog en oor hebben voor elkaars toegevoegde waarde en die ook steeds beter inzetten. Deze toekenning biedt weer nieuwe kansen waarmee we samen gelijkere kansen kunnen creëren voor meer kinderen in Breda. Bij dat ‘samen’ horen ook de ouders en de buurtbewoners.”

Kansengelijkheid

Wethouder Arjen van Drunen is blij met de toekenning vanuit het Rijk. “We streven met het programma Verbeter Breda naar kansengelijkheid. Daarvoor is onderwijs ontzettend belangrijk. Onderwijs doet al heel veel. Al onze docenten werken dag in dag uit aan gelijke kansen. Maar dankzij deze toekenning kunnen we een extra stap zetten door nog meer kinderen voor en na schooltijd hun talenten te laten ontdekken en ontplooien. Dit is dan ook een hele belangrijke stap in Verbeter Breda.”