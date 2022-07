Plukroute Princehage maakt oase voor grondbijen

BREDA - Vrijwilligers van Plukroute Princehage gaan vrijdag 29 juli een Grondbijen Oase aanleggen. Dit doen ze in samenwerking met het Bredaas Bijenhouders Collectief. Bijen die in de grond nestelen leven alleen en zijn onmisbaar voor bestuiving van bomen en planten.

Deze grondbijen Oase wordt gebouwd bij de Vlindertuin in het Bielooppark aan de Ambachtenlaan. De Vlindertuin met de vele bloemen is ideaal voor de grondbijen. Deze bijen graven ondergronds nesten waardoor een standaard bijenhotel niet geschikt is. Met een aantal boomstammen en leem wordt een plek gecreëerd waar deze bijen zich thuis voelen. Leem en leemhoudend zand is compacter dan gewoon zand. Zo kunnen de bijen hier eenvoudiger de nesttunnels uitgraven. Ook is deze grond minder vruchtbaar, waardoor het nestgebied minder snel door onkruid wordt overwoekerd.

Zonder bijen geen fruit en bloemen

Een ander verschil tussen grondbijen en bovengrondse bijen is dat ze solitair leven en ze werken dus niet samen met andere bijen. Wel hebben ze vaak hun nesten vlak bij elkaar. Grondbijen zijn ook ongevaarlijk voor spelende kinderen. Ze hebben namelijk geen angel die door de huid van een mens kan prikken.

Wel zorgen grondbijen voor de bestuiving van fruitbomen, bloemen en planten. Daardoor zijn ze belangrijk voor de biodiversiteit in een gebied. Bij de Grondbijen Oase komt een bordje te staan met informatie voor bezoekers.