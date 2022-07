Man rijdt op gestolen motor zonder helm op de snelweg richting Bavel

BAVEL - Een man reed gistermiddag op een gestolen motor zonder helm op de snelweg. Hij probeerde nog tevergeefs te vluchten. Hij had ook gedronken en drugs gebruikt. Hij werd uiteindelijk opgepakt

Er kwamen gistermiddag om 15.45 uur meerdere meldingen binnen bij de alarmcentrale dat een man op een bromfiets of motor zonder helm op de vluchtstrook reed op de A58. Een politie-eenheid wist hem snel te vinden en zag dat hij bij Bavel de afslag nam.

Dat ging niet helemaal goed want de man kwam daar ten val. Hij probeerde nog te ontkomen door weg te rijden maar na korte tijd werd hij klem gereden.

Aanhouding

De verdachte, een man van 28 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, werd aangehouden. Hij bleek onder invloed van drank en drugs te zijn. Ook had hij geen rijbewijs. En tenslotte bleek de motorfiets ook nog gestolen te zijn in Tilburg. Reden genoeg om de verdachte in te sluiten en een onderzoek in te stellen.