Consultatiebureau Breda Noordwest gaat verhuizen

Begin augustus verhuist het consultatiebureau van Jong JGZ naar het Medisch Centrum Westerhage. Momenteel is het bureau nog gevestigd aan de Muizenberglaan 15. Na de verhuizing vinden Bredanaars Jong JGZ aan de overkant, aan de Muizenberglaan 13. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verhuizen mee naar de nieuwe locatie.

Ouders en kinderen kunnen hier terecht op afspraak. Ook buiten het spreekuur zijn ouders welkom met vragen over gezondheid, opvoeding of verzorging. Zij kunnen ook altijd een extra afspraak maken of kinderen een keer extra laten wegen en meten.

Medisch Centrum

In september 2021 is de Kok Bouwgroep gestart met de bouw van het nieuwe Medisch Centrum Westerhage.