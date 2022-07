Weerbericht Breda: ‘Een klei koufrontje, maar de zomer zit stevig in het zadel’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 25 juli en de komende dagen.

Bij het zuiden van Noorwegen ligt een lagedrukgebied waarvan het koufront en een aantal buienlijntjes over Nederland trekt. Boven Ierland ligt alweer een nieuwe hogedrukkern klaar om de zomer nieuwe initiatieven te geven vanaf woensdag. Dinsdag schuift er nog een verzwakkend koufrontje voorbij. Het is net als in de Tour, Pogacar die alsmaar blijft aanvallen, maar het is Vingegaard die steeds steviger in het zadel komt. Zo ook met de huidige zomer, de aanvallen van lagedrukgebieden worden steeds afgeslagen door nieuwe hogedrukimpulsen. Het is niet ondenkbaar dat augustus gaat uitgroeien tot de grote zomermaand van 2022.



Maandag 25 juli 2022

De temperaturen liggen omstreeks 11 uur alweer op een zomers niveau van 25 graden. En de zon schijnt af en toe, terwijl vanuit het westen buitjes zich naar het oosten proberen te wringen. Eind van de ochtend en begin van de middag valt er lokaal een licht buitje of wat druppels. Op veel plaatsen blijft het droog, maar een lokaal wat fellere bui is vanmiddag in oostelijk Brabant niet uitgesloten. Later vanmiddag meer zon. De zuidwestenwind is matig, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Ze wordt in de middag vrij krachtig, 5 Beaufort in het westen van Brabant en neigt naar het westen. Maxima uiteenlopend van 22 graden langs de beide Scheldes tot 27 graden aan de Peelrand in het oosten van Brabant.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 26 juli 2022

Wolkenvelden, lokaal valt een licht regenbuitje. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is gedraaid naar het noordwesten en komt van zee af. Ze is matig, 3 tot 4 Beaufort. Soms schijnt de zon en het kwik schommelt rond de 22 graden.



Woensdag 27 juli 2022

De zomer krijgt nieuwe impulsen. Woensdag wordt het zonnig met in de loop van de dag tijdelijke stapelwolken. De noordoostenwind waait zwak tot matig met gemiddeld 2 tot 3 Beaufort. Maximumtemperaturen tot 24 graden.



Donderdag 28 juli 2022

Het kwik is alweer in de lift naar gemiddeld 27 graden. Het is zonnig met een matige noordoosten tot oostenwind.



Zo was het weer zondag 24 juli 2022

Maximumtemperatuur: 31,9 graden

Minimumtemperatuur: 15,6 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 25 juli 2022 om 11:00 uur