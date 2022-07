Nu ze zomervakantie is begonnen starten de werkzaamheden rondom Brede School Bavel

BAVEL - Vanaf maandag 25 juli werkt aannemer Graaumans aan de in- en uitrit van de Zoen- en Zoefstrook bij de Brede School aan de Pastoor Doensstraat. Het werk aan deze in en uitritten worden in de schoolvakantie uitgevoerd.



De kiss and ride strook, in Bavel ook wel de zoen- en zoefstrook genaamd, wordtvanaf vandaag aangepakt bij het nieuwe Talentencentrum in Bavel. Het gaat zowel om de inrit, als om de plek waar de strook uitkomt op de openbare weg. Na de zomervakantie worden de voetgangersoversteekplaats en het Kapittelhof aangepakt en als laatste wordt er aan de noord- en zuidkant van het Kapittelhof een nieuw fietspad aangelegd.



Zonder tegenslagen duren deze werkzaamheden tot en met eind oktober. De bushalte blijft voorlopig zoals hij is, maar tijdens de uitvoering van het werk kan het zijn dat de halte tijdelijk op een andere plek komt te liggen.