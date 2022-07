Kleding kopen per kilo: De Kilo Kilo Vintage Sale keer terug naar Breda

BREDA - Na twee succesvolle edities in 2021 keert Kilo Kilo Vintage terug naar Pier 15 skatepark voor een nieuwe kilo sale. Het hele skatepark zal worden weer gevuld met vintage parels waarin bezoekers op jacht kunnen gaan naar de mooiste stukken, lekker kunnen rond dansen op “vintage hitjes” en ze voor een prijs van slechts 20 euro per kilo volledig los kunnen gaan zonder te veel aan de portemonnee te hoeven denken.

Na een jaar van afwezigheid in Breda komt Kilo Kilo Vintage met haar derde Pop-up store in Pier 15. Een trailer gevuld met kledingrekken, decoratiestukken en 3000 kilogram aan vintage kleding zal uitgestald worden in het skatepark voor een mega sale. Alle kleding is pre-owned wat betekent dat het kopen van vintage kleding een veel minder grote ecologische voetafdruk achterlaat dan het kopen van nieuw geproduceerde kleding. Daarnaast is het nog stijlvol ook.

Kilo Kilo Vintage is het levende bewijs dat duurzaamheid een feestje kan zijn waarbij bezoekers al swingend hun nieuwe outfits staan te passen. Wie in 2021 een bezoek heeft gebracht aan Kilo Kilo Vintage Sale zal wederom verbaasd staan. Het gehele circus heeft een lik verf gekregen, de paskamers zijn verbeterd, alleen de lage prijs van €20,- per kilo is hetzelfde. Het personeel van Kilo Kilo zal de hele dag druk in de weer zijn om de kleding tot op het laatste moment te blijven aanvullen. Een kilo kopen is daarnaast niet noodzakelijk, het is net fruit wegen.

Tickets zijn verkrijgbaar op; www.kilokilovintage.nl

Tickets kosten 2 euro waarvoor je een aankomsttijd reserveert. Je kunt blijven tot sluitingstijd.

Data en openingstijden

Zaterdag 30 juli: 10.00 - 20.00

Zondag 31 juli: 10.00 - 17.00

Locatie

Veilingkade 12, Breda. 4815 HC