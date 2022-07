‘Huisband’ Handsome Poets keert dinsdagavond terug op Brand Parkies

BREDA - Vanavond vindt alweer het derde concert van de zomerreeks van Brand Parkies plaats. Deze avond staat ‘huisband’ Handsome Poets op het programma.

Sinds 12 juli is Brand Parkies weer terug in het Valkenberg. Het was de party-coverband Straatwaarde die de aftrap gaf van de reeks zomerconcerten. Afgelopen week stond A Band Called Friday op het podium. En waar de eerste editie al zonnig en warm was, was de editie van afgelopen week al helemaal zomers. Toen was het bij de aanvang van het hoofdprogramma nog steeds 37 graden in het park. Vanavond wordt het minder zomers. Maar met zo’n 19 graden is de temperatuur voor de vele bezoekers die Brand Parkies wekelijks trekt nog steeds goed.

Vanavond staat Handsome Poets op het podium. De Nederlandse indiepopband bestaat uit zanger Tim, drummer Daniel, gitarist Erik, bassist Ricardo en toetsenist Nils. Ze speelde op festivals in Nederland waaronder Pinkpop, Concert at Sea, Indian Summer, Paaspop, Appelpop en Parkpop. Organisator Bas Witlox noemt de band ook wel de ‘huisband’ van Brand Parkies, want Handsome Poets heeft al vaker op de line-up van Parkies gestaan.

Over Parkies

Iedere week strijkt Parkies neer in de stadsparken van Bergen op Zoom, Breda, Dordrecht en Roosendaal. De artiesten spelen dus vier avonden in vier verschillende steden, en iedere week is er een nieuwe artiest.