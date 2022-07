Dronken of zonder rijbewijs op een deelscooter? Dan zijn de boetes fors

BREDA - De deelscooter wordt steeds populairder. Er staat er altijd wel één in de buurt en ze zijn ideaal voor bijvoorbeeld een ritje naar de binnenstad. Maar er gelden bij het rijden op deelscooters uiteraard wel verkeersregels. Als die worden overtreden, kan een simpel ritje duur uitvallen, waarschuwt het Openbaar Ministerie. Het OM deelt de verhalen van Mo, Sebastiaan en Noor om mensen te waarschuwen.

Als je rijdt zonder rijbewijs kan de officier van justitie of de rechter je een boete opleggen. Als het de eerste keer is, kost dat 260 euro. De verkeersdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor het rijden op een scooter zonder gebreken. Overtredingen zoals het ontbreken van een spiegel of het rijden zonder verlichting zijn voor rekening van de gebruiker. Bovenal waarschuwt het Openbaar Ministerie voor de gevaren en consequenties van het rijden onder invloed. Het rijden onder invloed van alcohol of drugs is een misdrijf en kan leiden tot gevangenisstraf en een rij-ontzegging. Als je onder invloed bent, loop je meer kans op een ongeval waarbij je anderen (en jezelf) lelijk kunt verwonden. Bij een ongeval ben je bovendien niet verzekerd en verhuurders kunnen je ook een contractuele boete opleggen.

Mo appte

Waar hadden ze nou afgesproken? Mo (19 jaar) checkt het nog even als ie vrijdagmiddag op de scooter zit op weg naar zijn vrienden in de binnenstad. Misschien zag hij daarom de handhavers van de gemeente Breda niet: 240 euro. ‘Mono rijden’, rijden zonder gebruik te maken van social media op je telefoon, geldt uiteraard ook op de deelscooter. Immers vormt afleiding ook op de elektrische scooter en de elektrische fiets (boete is dan 140 euro) een groot risico.

Sebastiaan reed onder invloed

Eind juni 2022 was Sebastiaan opgeroepen voor een OM-Hoorzitting van parket CVOM. De 20-jarige Rotterdamse student werd eind vorig jaar aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hij huurde een deelscooter na het verlaten van een feestje. De beginnend bestuurder blies veel meer dan is toegestaan. Hij reed al eerder een keer dronken op de fiets. Zijn straf: een geldboete van 300 euro en ontzegging van de rijbevoegdheid van 179 dagen. Om zijn rijbewijs terug te krijgen moet hij nog een verplichte cursus volgen a 1200 euro bij het CBR. Sebastiaan zou met zijn ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ problemen kunnen krijgen bij een stage of baan.

Noor reed zonder rijbewijs

Noor van 17 is klaar met haar bijbaantje in de horeca. Ze spaart onder ander voor haar rijbewijs. Normaalgesproken fietst ze naar huis, maar ze is moe van het werken en het is warm. De leenscooters staan overal in de stad en ze pakt er een op het account van haar broer. Noor werd gesnapt, ze heeft geen AM-rijbewijs die je nodig hebt om op de scooter te rijden: 260 euro. Het account van haar broer is geblokkeerd. Zou Noor een tweede keer gaan rijden, riskeert ze een boete van 375 euro en een week voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar. Bij een derde keer zou de eis van het OM volgens de richtlijnen op twee weken onvoorwaardelijke gevangenisstraf uitkomen.

De namen van de genoemde jongeren zijn veranderd, de casussen zijn gebaseerd op echte zaken.