Trekkerbehendigheid keert terug in Bavel met negen lastige proeven

BAVEL - Nog twee weken en dan is het weer tijd voor Trekkerbehendigheid KPJ Bavel. Na een aantal jaar van afwezigheid is volgende week zondag weer te aanschouwen wie er het behendigste is met zijn eigen trekker.

Er zullen die dag weer negen zeer lastige proeven klaar staan waarbij de deelnemers hun stuurmans kunsten kunnen laten zien.

Voor degenen die minder goed met de trekker overweg kunnen, is ook gewoon komen kijken een optie. Ook kinderen kunnen mee komen, voor hen is er ook voldoende te doen.

Trekkertrek

Vanaf 16:00 is het ook mogelijk om in te schrijven voor Trekkertrek KPJ Bavel 2022 voor de landbouwklasses, dit kan bij de jurywagen naast de tent. Niet te vergeten is er s’avonds nog de prijsuitrijking in de tent met aansluitend de dikke afterparty die muziekkaal begeleid zal worden door niemand minder dan DJ Patjuh.

Verdere info over het inschrijven volgt spoedig op de Facebookpagina.

De aanvang is om 09:30 uur. De locatie is net als andere jaren op het weiland aan de Gilzeweg te Bavel tegenover de op en afrit van de A58.