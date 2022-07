Breda in Concert keert dit weekend terug op Chasséveld met Snollebollekes en Django Wagner

BREDA - Breda in Concert keert zaterdag terug op het Chasséveld. Het evenement dat zich hét Nederlandstalige muziekfestival van West-Brabant noemt heeft onder andere Snollebollekes, Django Wagner, Stef Ekkel, de Gebroeders Ko en Jan Biggel in de line-up staan.

Breda in Concert heeft de afgelopen jaren zijn naam waargemaakt als hét Nederlandstalige muziekfestival van West-Brabant. Zo stonden tijdens eerdere edities onder andere Jan Smit, Marianne Weber, Nielson, Wolter Kroes, Gers Pardoel en Sieneke op het podium.

Ook dit jaar heeft Breda in Concert weer veel bekende Nederlandstalige artiesten vastgelegd. Daarvan is Snollebollekes zonder twijfel de bekendste. Maar verder staan onder andere ook John West, Django Wagner, Wesley Bronkhorst, de Gebroeders Ko, Stef Ekkel, Rene Schuurmans, Jan Biggel en Schorre&MC Vals in de line-up. Breda in Concert vindt traditiegetrouw op het Chasséveld plaats.

Tickets voor het festival zijn nog te koop. Wie nog tickets heeft voor de edities van 2020 of 2021, kan met dit toegangsbewijs gewoon naar binnen aanstaande zaterdag.