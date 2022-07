Politie treft grote hoeveelheid gestolen sieraden aan en deelt tientallen foto’s

NOORD-BRABANT- Bij een huiszoeking bij een man in Gilze heeft de politie een grote hoeveelheid contant geld en gestolen sieraden aangetroffen. Het vermoeden is dat deze sieraden zijn buitgemaakt bij inbraken in Noord-Brabant. Daarom deelt de politie nu tientallen foto’s van de gestolen spullen.

Op donderdag 21 juli heeft de politie bij een huiszoeking van een persoon die verdacht wordt van woninginbraken in Gilze een aanzienlijk geldbedrag in contanten en een grote hoeveelheid sieraden aangetroffen en inbeslaggenomen. Het vermoeden bestaat dat deze sieraden afkomstig zijn van woninginbraken die gepleegd zijn in Noord-Brabant.

De politie toont nu een groot deel van deze sieraden en nodigt met name slachtoffers van woninginbraken in Brabant uit om deze sieraden te bekijken. Wie spullen herkent, kan zich melden bij de politie. Alle foto’s met de bijbehorende nummers bekijken kan hier.