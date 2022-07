Bredase Jur van Leeuwen ontvangt gouden plaat voor track: meer dan 10 miljoen streams

BREDA - De Bredase producer Jur van Leeuwen kreeg gisteravond de verrassing van zijn leven toen rappers Steen en EZG aan zijn deur stonden met een gouden plaat. Het trio ontving de plaat voor hun track ‘Bicycle Chain’, dat onlangs meer dan tien miljoen streams behaalde.

“Het was een grote verrassing toen ze gisteren met de gouden plaat voor mijn deur stonden”, vertelt Jur van Leeuwen enthousiast. De 36-jarige Bredanaar is al jaren producer en maakt beats voor diverse artiesten. Maar zo’n groot succes als deze had hij nog niet eerder. “Als je mij tien jaar geleden had gezegd dat ik nu een gouden plaat zou hebben voor een track met Steen en EZG, dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen.” Tóch mag de Bredanaar nu een gouden plaat aan de muur van zijn studio in Teteringen timmeren.

Punch out Battles

Het avontuur begon allemaal zes jaar geleden toen Jur (producernaam: Ben Jur) door radiostation FunX werd benaderd. “Zij gingen ‘punch out battles’ organiseren en wilden een studiosessie met mij weggeven aan de winnaar. Dat wilde ik wel”, aldus Jur. “Die battles werden uiteindelijk gewonnen door EZG. Sindsdien hebben we regelmatig samengewerkt.”

Via EZG kwam Jur in contact met rapper Steen. “Ik heb jaren geleden een pakket aan beats opgestuurd naar EZG en Steen”, vertelt hij. “Daar hebben zij op een gegeven moment een paar teksten op geschreven. Uiteindelijk zijn we de tracks bij mij thuis, in mijn studio, gaan opnemen.” Daaruit is onder andere de track ‘Bicycle Chain’ gekomen.

Toen het drietal Bicycle Chain af had, hadden zij niet meteen het succes verwacht dat de track nu wél heeft. “Normaal gesproken denk je veel meer na over hoe je een track wil aanpakken en releasen, maar dat is bij dit nummer eigenlijk helemaal niet gebeurd”, geeft Jur toe. “De track is echt z’n eigen leven gaan leiden.”

Bicycle Chain staat sinds 2017 online. “Het heeft dus best even geduurd voordat we de gouden plaatgrens van 8,6 miljoen streams hadden bereikt”, aldus Ben Jur. “We zijn heel lang op de 2 miljoen blijven steken, maar het afgelopen jaar zijn we ineens omhoog geschoten. Dat komt denk ik omdat het nummer een keer viral is gegaan op TikTok en doordat een bekende YouTuber onze track deelde.” Inmiddels is het nummer meer dan 10 miljoen keer beluisterd, en dus een gouden plaat waard.

Toekomst

Ook al heeft Jur nu een gouden plaat te pakken, hij denkt niet dat er veel in zijn leven zal gaan veranderen. “Ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig”, geeft hij toe.”Het zal qua samenwerkingen ongetwijfeld wat veranderen, maar het is eigenlijk helemaal niet mijn doel om met hele grote namen te werken. Ik wil vooral met mensen samenwerken die ik tof vind. Die dingen komen wat mij betreft gewoon op je pad.” Jur gaat nu eerst vooral genieten van zijn behaalde succes. “De gouden plaat komt te hangen in mijn studio in Teteringen.”