Kritische vragen over betaald parkeren Brabantpark: ‘Dit zorgt voor verplaatsing van het probleem’

BREDA - Als het aan het college ligt, wordt er begin 2023 betaald parkeren ingevoerd in Brabantpark. De SP is kritisch op die keuze en heeft vragen gesteld aan het college. “Het levert kosten en gedoe op voor mensen die niet het probleem hebben veroorzaakt, het zorgt ervoor dat het probleem zich verplaatst in plaats van dat het probleem wordt opgelost en eenmaal ingevoerd is er eigenlijk geen weg meer terug”, stelt de partij.

De discussie over de parkeerdruk in Brabantpark loopt al jaren. En vorige week werd duidelijk dat het betaald parkeren en nu echt gaat komen. Het college wil begin 2023 betaald parkeren invoeren in de wijk. Die maatregel is volgens de gemeente nodig omdat de parkeerdruk in de wijk zeer hoog is, en met de ontwikkeling van onder andere nieuwbouwprojecten bij de Tuinen van Genta en Hero zal die druk enkel toenemen. De voorbereidende activiteiten voor de invoering van het gereguleerd parkeren zijn inmiddels gestart.

SP is kritisch op die keuze, omdat de partij geen voorstander is van het inzetten van betaald parkeren om parkeerdruk tegen te gaan. “Het levert kosten en gedoe op voor mensen die niet het probleem hebben veroorzaakt, het zorgt ervoor dat het probleem zich verplaatst in plaats van dat het probleem wordt opgelost en eenmaal ingevoerd is er eigenlijk geen weg meer terug.” Ook vindt de partij dat de mening van de bewoners moet worden meegenomen.

Zelf deed de SP eerder al eens onderzoek naar betaald parkeren in de wijk, en daaruit bleek dat 83 procent van de bewoners tegenstander is van betaald parkeren. De partij wil graag van het college weten wat hun reactie is op het rapport van de SP. “Wat is uw reactie op het feit dat uit een meerderheid van de mensen, zelfs waar de overlast het grootst is, stelt tegenstander te zijn van betaald parkeren?” Ook wil de partij weten of het college contact heeft met Avans over mogelijke oplossingen voor de parkeerdruk. Een groot deel van de overlast komt namelijk van studenten van Avans die in de wijk parkeren.