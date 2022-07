Tanken voor minder dan 2 euro per liter: het kan weer in Breda

BREDA - Afgelopen tijd stegen de benzineprijzen enorm hard. Op het toppunt betaalden auto-eigenaren zo’n 2,56 euro voor een liter benzine. Inmiddels zijn de prijzen weer iets aan het dalen. Vandaag kan er in Breda ‘zelfs’ weer getankt worden onder de 2 euro.

Brabanders zijn niet bepaald goedkoop uit wanneer ze in hun eigen provincie tanken. De gemiddelde pompprijs ligt namelijk rond de 2,06 euro.

Toch ben je niet overal in Breda zoveel geld kwijt. Vandaag kelderde de prijs voor één liter bij de pomp van Makro aan de Konijnenberg onder de twee euro. Bij dit station betaal je vandaag 1,989 euro. Ook bij andere pompen in de gemeente is er een lichte prijsdaling te zien. Zo betaal je bij een aantal TinQ-pompen 2,009 euro voor een liter benzine. De duurste pomp in de gemeente is momenteel Berkman. Daar rekenen klanten 2,079 euro af voor een liter brandstof. In dit overzicht vind je de actuele prijzen per pomp.

Hoge benzineprijzen

Al langere tijd stijgen de prijzen voor een liter benzine. Maar sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne schieten de kosten door het dak. In Nederland werden er zelfs records behaalt; de benzineprijs was nooit zó hoog.



De oorlog in Oekraïne is van grote invloed op de olieproductie. De oorlog zorgt namelijk voor onrust en legt de lokale economie haast plat. Bovendien is Rusland na de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië de grootste olieproducent van de wereld. Daardoor is er minder aanbod, maar de vraag blijft hetzelfde. Daardoor schieten de prijzen omhoog.