Zoekactie naar vermiste Jan (25) uit Ulvenhout

ULVENHOUT - De politie is een zoektocht gestart naar de vermiste Jan van Bergen (25) uit Ulvenhout. Hij zou op 23 juli voor het laatst gezien zijn in zijn woonplaats.

De 25-jarige Jan is sinds 23 juli 2022 vermist uit Ulvenhout. Hij is voor het laatst gezien op de Smidsheining te Ulvenhout. Het is niet duidelijk hoe en waarnaar hij is vertrokken. Hij verplaatst zich mogelijk op de fiets.

Jan is ongeveer 1 meter 80 lang en heeft blond haar en blauwe ogen. "Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070", aldus de politie.