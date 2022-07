Ongeval met meerdere auto’s op A58 bij Ulvenhout, verkeer moet over de vluchtstrook

BREDA - Er heeft vrijdagochtend een ongeval plaatsgevonden op de A58 bij Ulvenhout. Verkeer moet daardoor over de vluchtstrook rijden.

Er zijn vrijdag aan het einde van de ochtend meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval op de A58. De weg is afgesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De vertraging is ongeveer 30 minuten.

Verkeer in de richting van Antwerpen en Vlissingen wordt aangereden om de omleiding te volgen via knooppunt Sint Annabosch.