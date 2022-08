Van nooit sporten naar 5km rennen tijdens de Singelloop: De Bredase Shama doet het

BREDA - Meedoen aan de Singelloop is niet alleen iets voor fervente hardloopliefhebbers. Dat bewijst de Bredase Shama (41). Zij sportte sinds haar middelbare schooltijd bijna nooit meer, maar traint nu om de 5 kilometer te lopen in oktober. Haar proces is te zien in de nieuwe miniserie van de Singelloop.

Bij veel hardloopliefhebbers staat 2 oktober al omcirkeld in de agenda. Dan vindt de 35e editie van de Amgen Singelloop Breda plaats. Maar om mee te doen aan de Singelloop hoef je helemaal geen fanatiek sporter te zijn. Om Bredanaars te motiveren om ook eens de hardloopschoenen aan te trekken, volgt de Singelloop dit jaar de Bredase Shama. Zij heeft een druk leven, waarbij sporten er al jaren bij inschiet. Door filmmaker Martijn Rondel wordt vastgelegd hoe Shama zich voorbereid op de 5 kilometer van de Bredase Singelloop.

Conditie

Shama heeft zichzelf aangemeld om mee te werken aan de miniserie. “Ik zag de oproep voorbij komen op sociale media, en vond het echt wat voor mij. Ik liep al langer met het idee rond dat ik zou moeten starten met sporten. Ik merk echt dat ik amper een conditie heb, en gewoon buiten adem ben als ik even naar zolder ben gelopen bijvoorbeeld. Bovendien zitten er hart- en vaatziekten in de familie”, legt Shama uit. Voor haar is de serie een goede stok achter de deur om écht aan de slag te gaan. “Net zoals bij vele anderen, schoot sporten er altijd gewoon bij in. Ik heb een druk leven met werk, gezin en een opleiding. Dan ga ik ‘s avonds toch liever gewoon op de bank zitten, haha! Deze serie is voor mij echt een super goede stimulans om door te zetten en écht aan het sporten te gaan.”



Trainen

Op 16 juni stond voor Shama de eerste training op het programma. Ze wordt geholpen door trainer Guido Tap. In de serie is te zien hoe Shama langs de Singels van Breda aan de slag gaat met haar eerste training. Inmiddels is Shama nu al bijna twee maanden aan het trainen. Dat doet ze één keer in de week met haar trainer, en één keer in de week zelf. “Mijn kinderen rennen ook regelmatig met me mee. Dat motiveert enorm. Ik kan ook echt zeggen dat ik het trainen inmiddels leuk vind om te doen, en het verschil al echt begin te merken. Ik woon in Doornbos, en moet dus regelmatig het viaduct op fietsen. Normaal gesproken was ik dan compleet buiten adem, maar nu heb ik bovenaan nog lucht over. Het is super fijn om dat resultaat te zien. 5 Kilometer rennen is voor mij nu nog wel te ver weg, maar ik heb gelukkig nog twee maanden de tijd om mezelf daarvoor klaar te stomen. En ik heb er vertrouwen in!”

Reacties

Dat iedereen haar proces kan volgen via de miniserie, was voor Shama wel even wennen. “De Singelloop heeft een heel groot bereik, dus super veel mensen gaan deze serie zien”, vertelt ze. “Maar de reacties zijn gelukkig echt heel positief. Vrienden en familie vinden het echt stoer dat ik dit doe. Maar ik zie ook veel reacties van mensen die ik niet ken, en die zichzelf in mij herkennen. Ik vind het super mooi om voor hen een inspiratie kunnen zijn. Want in beweging komen kan iedereen, ook als je al jaren niet gesport hebt!”



De 35e editie van de Singelloop vindt plaats op zondag 2 oktober. Benieuwd geworden naar de serie over Shama? Ga naar https://bredasesingelloop.nl/singelloop-je-mee-met-shama/