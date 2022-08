De Bredase Ruud geeft workshops barbecueën: ‘Het is echt een passie’

BREDA - Aanschuiven bij de in Breda wonende Ruud Schoenmakers is geen straf. Ruud heeft namelijk een uit de hand gelopen hobby: barbecueën. Dat doet hij samen met andere BBQ-fanaten. De betekenis van ‘aanschuiven’ staat bij Ruud niet alleen in het teken van eten, je krijgt bij Ruud lesjes vol leerzame momenten mee. Zo sta je nooit meer hetzelfde achter je eigen barbecue.





“Het was de Coronatijd welke ervoor zorgde dat mijn andere hobby’s stil kwamen te liggen. Van naast mijn werk als ICT’er veertig uur per week trainen voor de optreden met Los Requinteros, een Dominicaanse stijl Bachata showteam, naar zeeën van tijd. Bereiden van eten, koken en BBQ hadden altijd al mijn interesse. Meer tijd hiervoor nemen was een mooie invulling van de ontstane leegte. Het was hartje zomer toen ik besefte dat die tijd gespendeerd ging worden aan barbecueën. En ik kon het ook nog eens thuis doen”, vertelt Ruud.



Brotherhood

Samen aan de slag en van elkaar leren, bleek nog leuker. Zo ontdekte Ruud nadat hij zich aansloot bij een groep mannen die zich de BBQ Brotherhood noemen. Enthousiastelingen met een horeca-achtergrond of gewoon heel veel plezier in het bereiden van eten op de vaak roodgloeiende zwarte kolen. Een aantal keer per jaar komen ze samen in de buitenlucht. Met als doel samen BBQ’en, drinken en van elkaar leren als voornaamste invulling. Soms op thema zoals: Wat kan je met vis doen. Of een wedstrijd: Wie maakt de lekkerste spareribs. Wat betreft Ruud mag het BBQ-virus zich verder verspreiden.

Op gevoel

Wie met Ruud gaat barbecueën, leert ontzettend veel. Naast bereidingstips het bewijs dat je naast het volgen van een recept, zaken op gevoel mag toevoegen. “Een scheutje extra tequila. Een pepertje op zijn Hollands”, aldus Ruud met een knipoog naar zijn half Indonesische roots van moeders kant. En de verbazingwekkend simpele tip hoe je makkelijk een uitje snijdt, voor in het zuurtje bij de vis. Een mens is nooit te oud om te leren! Tijdens deze uit de hand gelopen hobby, dwaalde met regelmaat zijn gedachten naar “wat kan ik er nog meer mee doen”. Het geven van workshops in BBQ’en en koken voor anderen kwam op zijn pad en zo werd hij een van de twee kartrekkers van de BBQ Brothers (niet te verwarren met BBQ Brotherhood) waarvan een paar weken geleden de officiële opening was.



Tips

Zelf luisterde ik deze dag naar al Ruud zijn tips. Favoriet? Een taco met knisperend buikspek, blokjes mango, koriander, uitjes en een in een mum van een tijd zelfgemaakte BBQ-saus. Met de geruststelling dat we de recepten konden terugzoeken. Of meer gerechten konden bewonderen op zijn Instagram @rudilicious_kitchen. Als je daar kijkt, herken je direct Ruud zijn andere ‘uit de hand gelopen hobby’: fotografie. Blijft leuk om smaak in beeld te beleven.



Ik heb zelf meer BBQ-wijsheid opgedaan. Reden om met nog meer plezier uit te kijken naar een lange zwoele zomeravonden waar de tijd langzaam voorbij strijkt met kletsen en genieten rond de BBQ.