Wie draagt zijn tekst voor op de Holocaustherdenking in Breda?

BREDA - Spoken word artiest Suzanne Krijger is op zoek naar vier jongeren (16-26 jaar) die samen willen werken aan een korte spoken word-voorstelling voor de herdenking van 111 Bredase Holocaust slachtoffers. Die herdenking is op 28 augustus.

Suzanne Krijger is acteur, theatermaker en spoken word artiest. Onder haar begeleiding maken de jongeren een tekst die geschreven wordt rondom de herdenking. “Je werkt niet alleen aan het schrijven van de tekst, maar wordt ook uitgedaagd op het gebied van performance”, aldus de organisatie van de herdenking.

“Het uitganspunt voor de tekst die je gaat maken is de brief die alle Joodse inwoners van Breda kregen in augustus 1942. In die brief stond dat ze zich op 28 augustus moesten verzamelen bij de Oude Vest om van daar te vertrekken naar de concentratiekampen. Gezinnen met kinderen, opa’s en oma’s, iedere Bredanaar van Joodse afkomst moest zich melden. De meesten hebben de Holocaust niet overleefd. We gaan kijken naar jouw persoonlijke verhaal en standpunt uit deze brief.”

De spoken word optredens vinden plaats tijdens de herdenking in Breda op zondag 28 augustus. Aanmelden kan via info@verhalis.nl

Suzanne Krijger:

Dit jaar won ze de AMAI Award voor ‘beste spoken word,’ uitgekozen door de vakjury, stond op het NK Poetry Slam 2021 in Tivoli Vredenburg en won de tweede prijs in de categorie ‘Taal’ tijdens de landelijke finale van Kunstbende 2021.