Zes aanhoudingen tijdens onrustige horecadienst in Breda

BREDA - Tijdens een onrustige en drukke horecadienst in de Bredase binnenstad heeft de politie afgelopen nacht bij verschillende opstootjes moeten ingrijpen. In totaal leidde dit tot zes aanhoudingen.

Het was afgelopen nacht nogal onrustig in de Bredase binnenstad. Hierdoor moesten de agenten op de Reigerstraat optreden en een linie vormen toen daar een grote groep vervelende stappers uit een horecazaak was gezet.