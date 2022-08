JEKA-kampweek viert gouden jubileum met reünie en boek

BREDA - Het vermoedelijk langst bestaande voetbalkamp van Nederland vindt deze zomervakantie voor de 50ste keer plaats. Traditioneel verblijven in de vijfde week van de schoolvakantie weer bijna honderd jongens en meisjes van JEKA uit Breda een volle week in het Brabantse land. JEKA viert het jubileum met een reünie en boek.

Wat in 1973 startte bij de paters in Huijbergen en een vervolg kreeg in Wintelre en Heeze, gebeurt nu al ruim tien jaar op kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand: een week vol sport, spel, bekende voetballers, (niet) slapen en vooral heel veel gezelligheid.

Bij zo’n jubileum horen een boek en een reünie, en beiden komen er. Een 100 pagina’s tellende fullcolour uitgave geeft een kleurrijk overzicht van vijftig

bijzondere edities, die zonder uitzondering door vrijwilligers van de vereniging zijn georganiseerd. De presentatie van het boek, getiteld Daar hoog in de bergen, vindt plaats tijdens de reünie op zaterdag 27 augustus. De reünie is op sportpark ‘Tussen de Leijen’ in Breda, op de dag dat de deelnemers van de 50ste kampweek terugkeren.

Door de jaren heen hebben meer dan 1500 kinderen één of meerdere keren aan de kampweek deelgenomen. Velen van hen hebben zich al ingeschreven voor de reünie, waarop zij onder andere een speciale kampweek-editie van Bier & Ballen krijgen voorgeschoteld, gepresenteerd door Sjoerd Mossou (zelf jarenlang deelnemer en organisator).

Aanmelden voor de reünie kan nog steeds, via www.jekakampweek.nl/reünie. Degenen die niet kunnen komen, maar wel het boek willen kopen, kunnen bellen met Ton van Son (06-20072694).