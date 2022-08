De documentaire ‘Where are you Adam’ te zien in het Mariëndal om geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen

BREDA - In het Mariëndal in het Ginneken draait 3 augustus de documentaire ‘Where are you Adam’ van de Oekraïense regisseur Aleksandr Zaporoshchenko. Met deze vertoning wordt geld opgehaald voor Oekraïense vluchtelingen.

‘Where are you Adam’ geeft een kijkje in het leven van de Grieks-Orthodoxe monniken op het beroemde eiland Athos. De Oekraïense regisseur heeft een tijd samen geleefd met de monniken en zo unieke toegang gekregen tot het eeuwenoude kloosterleven dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor buitenstaanders. De film is al in veel landen vertoond en zal in het nederlands ondertiteld zijn. De producer Alexander Plijskais is woensdag ook aanwezig en zal als inleiding wat over de film vertellen. Het geld dat wordt opgehaald met de film is bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen.

De avond vangt aan om 19.00 uur in Mariëndal (Duivelsbruglaan 13, Ginneken). Parkeren kan op het Schoolakkerplein. De toegangsprijs is 10 euro.