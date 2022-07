24 en 25 september strijkt het Circus Festival Breda neer op Stek en Belcrum Beach

BREDA - Na 2 jaar afwezigheid door corona keert het Circus Festival Breda weer terug met een tweede editie. Bezoekers kunnen zich 2 volle dagen laten verbazen en betoveren door circus acts, shows, stunts en jeugdcircussen op Stek en Belcrum Beach.

Het Circus Festival Breda vindt 24 en 25 september plaats. Circus Festival Breda probeert de grote verscheidenheid van het hedendaagse circus samen te brengen: Van intiem tot grotesk en van straat tot tent. Er zijn fantastische voorstellingen en acts in de traditionele circustenten maar ook straattheater, workshops, muziek en acrobaten in de open lucht. Op de website van Circus Festival Breda is de kaartverkoop is al gestart met een mooie kortingen voor wie er snel bij is.