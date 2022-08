Weerbericht Breda: ‘Het blijft zomeren’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 1 augustus en de komende dagen.



De zomer houdt stand, ondanks korte inzinkingen zoals op zondag. Vandaag ligt er voor de komende dagen op de Noordzee een nieuw hogedrukgebied klaar. Het front van gisteren met kleine buitjes ligt inmiddels over het zuiden van België. Juli 2022 is qua droogte van het kaliber juli 2018. Toen viel er over de hele maand slechts 7,1 mm tegen dit jaar 9,1 mm. Normaal valt er over de hele maand juli 60 tot 70 mm.



Maandag 1 augustus

Het is vandaag een wisseling van zon en (stapel)wolken. Het blijft droog. De wind is zwak en veranderlijk. De temperaturen lopen op naar 2 of 24 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 2 augustus 2022

De dag begint met wolkenvelden door een zwak warmtefrontje. Gaandeweg de dag meer zon en oplopende temperaturen tot een zomerse 26 of 27 graden. De wind gaat matig, 3 Beaufort, uit het zuidwesten waaien.



Woensdag 3 augustus 2022

De zon is goed van de partij en het wordt knap warm. Maxima tot 29 of zelfs een tropische 30 graden. De wind waait zwak uit het zuiden, gemiddeld 1 of 2 Beaufort.



Donderdag 4 augustus 2022

De dag begint nog vrij zonnig, maxima oplopend naar 26 of 27 graden. In de loop van de dag meer wolken en kans op een lokale regen- of onweersbui. De wind die eerst zwak uit het zuiden waait met 1 of 2 Beaufort, wordt matig, 3 Beaufort en draait naar het noordwesten.



Zo was het weer zondag 31 juli 2022

Maximumtemperatuur: 24,7 graden

Minimumtemperatuur: 17,7 graden

Neerslag: 3,6 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 1 augustus 2022 om 15.00 uur