KNVB keurt overname NAC goed: ‘Enorm verheugd met dit goede nieuws’

BREDA - De overname van NAC door NAC=Breda is definitief goedgekeurd door de KNVB. NAC=Breda is momenteel nog in contact met de gemeente Breda, die ook goedkeuring moet geven op het plan. “We zijn uiteraard enorm verheugd met dit goede nieuws.”

Al begin juli had NAC=Breda de definitieve goedkeuring vanuit de KNVB voor de overname verwacht, maar deze liet langer op zich wachten. Vandaag heeft de KNVB dan eindelijk een positief besluit genomen. Zij keuren de overname van NAC door NAC=Breda goed.

“We zijn uiteraard enorm verheugd met dit goede nieuws”, aldus NAC. NAC=Breda is reeds in contact met de gemeente Breda, die ook goedkeuring moet geven op het plan. “De verwachting is dat dit op korte termijn zal gebeuren. Wanneer de definitieve overname een feit is, komt een einde aan een turbulente periode en kan NAC=Breda gaan bouwen aan een gezonde toekomst.”