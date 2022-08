Weerbericht Breda: ‘Overwegend zonnig zomerweer’

BREDA - Goed nieuws voor iedereen die vakantie heeft. De zon schijnt komende weken vaak volop en het blijft op veruit de meeste dagen droog. Dat meldt Weeronline. De temperatuur loopt dagelijks flink op en in een groot deel van het land is het de eerste dagen tropisch warm.



Voor wie vakantie heeft in eigen land is het op en top genieten. De zon schijnt volop en het blijft maar droog. Zit je op een camping of heb je een huisje gehuurd, dan kan je dagelijks naar buiten en genieten van het aangename weer. Wel is het woensdag en ook donderdag erg warm met tropische temperaturen.



In het noorden en westen loopt de temperatuur op naar 27 tot 29 graden, in het midden en oosten wordt het 30 tot 32 graden en in het zuiden stijgt het kwik naar 33 graden. Donderdag loopt de temperatuur weer snel op en vooral langs de oostgrens kan het nog tropisch warm worden met 30 tot 32 graden. In de rest van het land blijft het kwik onder 30 graden en vanuit het westen koelt het in de middag geleidelijk af. De wind draait namelijk naar het westen tot noordwesten en voert minder warme lucht aan.



Vanaf vrijdag aanhoudend zomers

Donderdagavond neemt in de zuidoostelijke helft van het land de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Vrijdagochtend kan in het westen van het land wat lichte regen vallen. De buien trekken in de loop van vrijdag naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon weer goed door.



Ook in het weekend schijnt de zon flink en is het droog. Mogelijk valt zaterdag in het noorden van het land uit wat bewolking een spatje regen. De wind waait uit het noorden en de temperaturen komen uit op 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden.