Rody zwemt tijdens Swim to Fight Cancer 10 kilometer voor haar moeder

BREDA - Rody zwemt met regelmaat in open water. De Galderse Meren is haar favoriete trainingsplek. Afstanden van enkele kilometers zijn haar niet vreemd. Op 11 september gaat ze echter haar eigen grenzen over. Want op de vraag over hoe lang ze normaal doet over 10 kilometer is het antwoord: ”Geen idee, ik heb het nog nooit gedaan”.

In 2012 vertrekt Rody op zeventienjarige leeftijd vanuit Oostburg, Zeeuws-Vlaanderen, naar Breda. Als middelste van drie verlaat ze het warme Zeeuwse nest om zich te meten met de (voornamelijk) mannen van de KMA. En niet alleen de KMA, maar ook Breda krijgt haar volledige toewijding, ondanks dat zij in 2016 in Assen wordt gestationeerd. Breda blijft het thuisfront. Het loopt tegen het einde van het jaar 2017 als Rody zou worden uitgezonden naar Mali.



Echter enkele weken voor het vertrek, krijgt zij slecht nieuws vanuit haar echte thuisfront. Haar moeder, die al geruime tijd kampt met ondefinieerbare klachten heeft uiteindelijk een definitieve uitslag. Zij blijkt op diverse plaatsen van haar organen uitzaaiingen van kwaadaardige cellen te hebben. Behandeling lijkt dan vooralsnog onmogelijk en de diagnose is: ‘opgegeven’.

Keihard oordeel

Een keihard oordeel dat het hele gezin intens raakt. De leidinggevende van Rody besluit dat de uitzending voor Rody nu niet door gaat en Rody intensiveert het contact met haar moeder en overige familieleden. Er wordt alsnog chemo gestart en er komen lichtpuntjes aan de horizon. Moeder Jenny is een vechter en gaat schaterlachend door met leven waar haar lichaam en toestand het toelaat. De slechte cellen slinken en de zorgelijke situatie lijkt gestabiliseerd.

Rody gaat eind 2018 alsnog op uitzending als commandant van de Nederlandse medische hulppost. Nieuws vanuit het thuisfront is gematigd positief. Tot in mei 2019, voordat Rody het vliegtuig in mag op weg naar een tussenlanding in Gran Canaria, om vervolgens door te reizen naar Nederland, krijgt ze bericht uit Nederland. Haar moeders lichaam is overmeesterd. Genezing is niet meer mogelijk. In Nederland brengt Rody 3 dagen door met haar moeder in Zaanstad, qualitytime.



Het is 15 augustus 2019 als Jenny haar ogen sluit. Zij sterft op 51 jarige leeftijd.

Swim to Fight Cancer

Rody zwemt aansluitend op 1 september de “Swim to Fight Cancer Breda”, haar moeder zou komen kijken en haar supporten. Iets wat niet meer zo mocht zijn. In 2021 zwemt Rody de aangepaste Swim met twee vriendinnen in de kuil.

En nu, 11 september 2022 in het vizier. Het verdriet is er niet minder om geworden. De kracht om geld in te zamelen ook niet. Rody is vastbesloten 10 kilometer te gaan zwemmen met support van haar zus en broer. Dit is haar manier om een bijdrage te leveren aan verder onderzoek. Om andere mensen, waar mogelijk, te kunnen behoeden voor een dergelijk lot zoals haar moeder is getroffen.

Haar moeder zal altijd bij haar zijn, thuis en in haar ring om haar vinger. Rody sluit het gesprek af met de woorden: “Mijn moeder heeft de strijd niet verloren.. maar ook niet gewonnen”.