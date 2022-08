Depla: ‘Aanpak jaarwisseling moet anders, meer regulier’

BREDA - De gemeente Breda gaat de aanpak rondom en tijdens de jaarwisseling veranderen. Dat schrijft burgemeester Depla in een brief aan de raad. “Tot op heden was de aanpak jaarwisseling een op zichzelf staand project met een reactief karakter. We willen nu toewerken naar een reguliere werkwijze waarbij iedereen aangehaakt is.”

In de brief naar de raad blikt burgemeester Paul Depla terug op afgelopen jaarwisseling. “De jaarwisseling 21/22 is goed verlopen”, concludeert hij. “De nacht verliep rustig. Door de aanpak hebben de betrokkenen, meer dan vorig jaar, het idee dat zij de situatie onder controle hadden. Er was kennis van wat er speelde in de wijk en door het plan van aanpak was het helder wat gedaan moest worden als er eventueel meer onrust of overlast zou komen.”

Ook kijkt de burgemeester vooruit. “In mei van dit jaar heeft de eerste bijeenkomst met de multi-disciplinaire kerngroep jaarwisseling plaatsgevonden, om het plan van aanpak voor 22/23 op basis van de evaluatie met aanbevelingen vorm te geven”, aldus Depla.

In de aanpak van de jaarwisseling gaat de komende jaren het een en het ander veranderen. “Er wordt steeds meer duidelijk dat voor een effectieve aanpak binnen het veiligheidsdomein ook het voorliggende veld positie in moet nemen. Dat zien we niet alleen bij de aanpak van jaarwisseling of maatschappelijke onrust, maar dit komt bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit ook steeds duidelijker naar voren”, aldus de burgemeester. “Het sociaal domein en de wijkgerichte aanpak zijn heel hard nodig. Tot op heden was de aanpak jaarwisseling een op zichzelf staand project met een reactief karakter. Deze inzet kost veel tijd en capaciteit en de verantwoordelijkheid ligt voor het grootste deel bij het veiligheidsdomein. We willen toewerken naar een reguliere werkwijze waarbij iedereen aangehaakt is.”

De gemeente wil overschakelen naar een werkwijze waarbij er een doorlopend beeld is van de sfeer in de stad. “Waarbij maatschappelijke organisaties continue verbonden zijn en bijvoorbeeld jongerenwerkers de juiste groepen weten te bereiken”, aldus de burgemeester. “Een werkwijze waarmee we snel kunnen schakelen met extra instrumenten, mocht dit nodig zijn om escalatie en onrust te voorkomen. Daar wordt dit jaar al op ingezet, maar op de lange termijn willen we toe naar een integrale, preventieve en informatiegestuurde aanpak. De jaarwisseling is dan geen apart project meer, maar een plus op de reguliere inzet in de wijken die door het jaar heen goed weggezet moet worden.”