Nederland heeft vanaf nu officieel een watertekort: droogte blijft voorlopig aan

BREDA - Nederland heeft vanaf vandaag officieel een watertekort. Dat meldt de regering zojuist. Dat wil zeggen dat het landelijke Managementteam Watertekorten (MTW) vanaf nu het schaarse water in Nederland verdeeld. Momenteel zijn er geen extra maatregelen nodig, maar als de droogte aanhoudt binnenkort wel.

De situatie in Nederland is inmiddels dusdanig ernstig, dat er besluiten genomen moeten worden die over de regio’s, waterschappen en belanghebbenden heen gaan. Het is de taak van het MTW om dat te doen. In het team zijn Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries vertegenwoordigd.

Afgelopen 13 juli werd er al opgeschaald naar niveau 1. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Vandaag heeft de regering dit niveau opgeschaald naar 2: een feitelijk watertekort. De droogte in het land wordt veroorzaakt door de hoge verdamping in Nederland en de lage aanvoer van water uit het buitenland via rivieren. Minister Harbers verzekert dat er ondanks de droogte voldoende drinkwater beschikbaar is en blijft. Maar het is volgens hem wel van belang dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan. “Iedereen kan een steentje bijdragen. Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.”

Watertekorten

Het is de vijfde keer deze eeuw dat er sprake is van een watertekort in Nederland. Eerder gebeurde dat in 2003, 2006, 2011 en 2018. In 2003 kwam het zelfs tot niveau 3, waarbij er sprake is van een dreigende nationale crisis door de droogte.