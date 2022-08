Breda kleurt langzaamaan steeds roder: aftellen La Vuelta begonnen

BREDA - Nog ongeveer 2,5 week wachten en dan is het eindelijk zover. Op 21 augustus gaat de derde etappe van La Vuelta van start in Breda. Het aftellen is dus officieel begonnen. Ter gelegenheid van deze wielerronde kleurt de binnenstad van Breda steeds roder.

Wie vandaag door het centrum van Breda is gekomen, kan het niet zijn ontgaan: vlaggen, shirts en andere attributen kleuren de straten volledig rood. Breda kleurt rood, omdat dat de kleuren van Spanje zijn; het land waar La Vuelta vandaan komt. De gemeente roept alle inwoners van de stad op om ook hun voortuin en/of woning te versieren.

La Vuelta Holanda

Op 21 augustus start en finisht de derde etappe van de Ronde van Spanje in Breda. En dat belooft een groot evenement te worden. Wethouder Daan Quaars verwacht zo’n 65.000 tot 80.000 bezoekers.

Maar het evenement belooft méér te worden dan enkel een wielerwedstrijd, stelt wethouder Daan Quaars. “Mensen kunnen zich ook vermaken met tal van andere activiteiten die in de stad georganiseerd worden in samenwerking met een groot aantal partners”, aldus de wethouder. Een greep uit de activiteiten die plaats zullen vinden op de etappedag op of naast het parcours zijn het opstellen van de teambussen op de Prinsenkade, muziekbandjes langs het parcours, een dikke bandenrace voor kinderen op de finishstraat van de etappe en de prikkelarme zone langs de route in het Mastbos. Ook zijn er diverse feestpleinen verspreid over de stad, buurt- en straatfeesten en feesten bij diverse ondernemers.

Het volledige programma is te vinden op www.lavueltaholanda.com en op www.welkominbreda.nl.





Over de etappe

De renners van de Vuelta starten de Etappe Breda-Breda bij het Kasteel van Breda. Over het Kasteelplein rijden ze naar de Grote Kerk, waar ze weer van de fiets afstappen. Met de fiets aan de hand lopen de renners vervolgens door de Grote Kerk heen. De officiële start is op de Ulvenhoutselaan.



Na Breda rijden de renners naar Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Vervolgens doorkruist de Vuelta Dongen, Oosterhout, Zevenbergen, Steenbergen, Beren op Zoom en Hoogerheide. Daarna komen de renners via Roosendaal, Rucphen en Sint-Willebrord weer terug naar Breda. De renners komen de stad via de Ettensebaan weer binnen. De finish ligt op de Claudius Prinsenlaan.