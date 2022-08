Zien: imposant maïsdoolhof in Vuelta-thema te bezoeken in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Voor de vierentwintigste keer is het grote maïslabyrint geopend voor bezoekers. En dit jaar met een wel héél bijzonder thema. Je kan namelijk tussen het maïs wandelen geheel in Vuelta-stijl!

Nu de dag van de Vuelta steeds dichterbij komt, is een uitstapje naar het maïsdoolhof een ideale gelegenheid om alvast in de stemming te komen. Het doolhof is tot 2 oktober te bezoeken, iedere dag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Sinds dit jaar is er ook een rolstoelvriendelijke route tussen het maïs te vinden.

Al vanaf half april zijn de eigenaren van Hof van Overveld in Prinsenbeek al druk met de voorbereidingen voor het doolhof. “Half april hebben we het veld ingezaaid.” Daarna duurt het ongeveer twee tot drie weken totdat de zaden uitkomen. “Zodra de maïs ongeveer vijf centimeter hoog is, zetten wij het uit. We laten vervolgens de plant groeien totdat hij zeven blaadjes heeft of totdat deze twintig centimeter hoog is. Daarna spuiten we om onkruid weg te halen.” Hierna staat de maïs ongeveer één week stil in de groei. “Dan gaan we de maïs uitschoffelen met de hand. We kijken dan waar de paadjes van het doolhof moeten komen.”

En dat doolhof heeft dit jaar een wel heel bijzonder thema, namelijk La Vuelta Holanda. “De paadjes van ons doolhof zijn eigenlijk precies gelijk aan het parcours dat de wielrenners gaan rijden door West-Brabant”, aldus de eigenaar van het doolhof. “Als je het kaartje van La Vuelta op het kaartje van ons doolhof zou leggen, dan klopt dat precies.”

Als mensen de juiste route volgen is het in totaal zo’n vijf kilometer lopen. “Daar doen de meeste mensen ongeveer 1,5 tot 2 uur over.” Onderweg komen bezoekers paaltjes tegen met daarop nummers. “Als zij deze allemaal juist noteren, dan kunnen ze aan het eind van het doolhof een puzzel oplossen.”

Tot nu toe hebben ze bij het Hof van Overveld alleen nog maar positieve reacties ontvangen. “Iedereen vindt het geweldig; al vinden ze het soms nog zo moeilijk. Zowel jong als oud, iedereen heeft er plezier in.”

Weet jij de uitgang te vinden? Voor meer informatie over het maïsdoolhof, kunt u op de site kijken. Een voorproefje? Bekijk dan de video hieronder!