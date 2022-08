Partij voor de Dieren Breda: ‘Liever geen festivals in de natuur’

BREDA - Op 27 augustus 2022 staat het Duikboot Festival aan de Asterdplas gepland. Volgens fractieleden van de Partij voor de Dieren Breda geen goed idee. Zij pleiten ervoor festivals bij voorkeur niet in de natuur plaats te laten vinden.

Festivals zouden wat de fractieleden van de Partij voor de Dieren Breda (PvdD) betreft bij voorkeur niet in de natuur moeten plaatsvinden, maar op geschikte stadse locaties. De partij noemt hierbij het Breepark, het NAC Stadion of het Chasséveld als voorbeelden. Daarom is de partij van mening dat ook het Duikboot Festival aan de Asterdplas van 27 augustus elders zou moeten plaatsvinden.

De raadsleden geven verder aan verontrustende geluiden te hebben ontvangen over het Duikboot Festival. Zo zouden er waardevolle bomen, struwelen en bossages gekapt worden om de bierwagens, festivaltenten en andere festivalattributen de ruimte te geven.

Er zou zelfs een aanvraag ingediend zijn om enkele van de meest waardevolle bomen van Breda te mogen kappen laten de raadsleden weten.

Vergunning

De raadsleden van de PvdD willen van het college weten of er inderdaad een vergunning is aangevraagd voor het kappen van enkele van de meestwaardevolle bomen van Breda. Indien dit het geval is willen zij weten waar dit voor nodig is en of het college overweegt de vergunning te verlenen.

Ook willen de leden weten van het college hoe de schade die aan de natuur ontstaat door het Duikboot Festival volledig wordt hersteld.