Nieuwe fietstunnel tussen Breda en Etten-Leur geopend

BREDA - De fietstunnel onder de IABC (International Agro Business Centre) is vandaag geopend. Deze verbinding tussen Breda en Etten-Leur zorgt voor een veiligere fietsroute en vervangt de omleiding van 600 meter.

De fietstunnel onder de IABC (International Agro Business Centre) is vandaag geopend. ‘’De route tussen Breda en Etten-Leur is een van de drukste fietsverbindingen in onze stad’’, zegt wethouder Mobiliteit, Carla Kranenborg – van Eerd. ‘’Het is heel belangrijk dat de verkeersveiligheid hier optimaal is. Daarom openen we de fietstunnel nu al en leggen we tegelijkertijd de laatste hand aan de werkzaamheden.’’

Dankzij de tunnel kunnen fietsers comfortabel de IABC oversteken en veilig Breda in en uit rijden legt de wethouder uit.



Eerste stap kruispunt



De opening van de fietstunnel is een eerste stap naar de opening van het nieuwe volledige kruispunt. De werkzaamheden aan de rotonde en rijbanen duren naar verwachting tot het einde van het derde kwartaal. Daarna zal ook het auto- en vrachtverkeer weer gebruik kunnen maken van het kruispunt.

Geïnteresseerden kunnen via de BouwApp de werkzaamheden volgen.