Meeuw vast in water bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda

BREDA - In het water bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda zat vanmiddag een meeuw vast. De brandweer heeft het beestje weten te bevrijden uit deze positie.

In het water bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda zat vanmiddag een meeuw vast. De brandweer wist het dier met behulp van de hoogwerker vanaf het kasteelplein uit het water te halen. Hierna is de vogel in een kooi gestopt.

De dierenambulance komt om het beestje nu ophalen en zal zich verder over hem ontfermen.